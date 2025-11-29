ガッキーこと新垣結衣（37）に引退説が一部で報じられ、注目を集めている。2011年からイメージキャラクターを務めてきた明治のチョコレートのCM「メルティーキッス」から降りたことなどがきっかけだ。【もっと読む】白木彩奈は“あの頃のガッキー”にも通じる輝きを放つ「ライオンの柔軟剤『ソフラン アロマリッチ』も広瀬すずのバージョンに代わり、新垣さんは仕事を減らし、引退するのではないかとの臆測が流れています。105万