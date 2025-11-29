米専門メディア「ドジャース・ネーション」は２８日（日本時間２９日）、今オフ右足首の手術を受けたＴ・エドマン内野手（３０）の状態について報じた。地元ラジオ局「ＥＳＰＮＬＡ」の番組に出演し、「順調だよ。最近手術を受けたばかりだから、これで完全に治ることを願っている。この２シーズンずっと（患部に痛みを）抱えてきたから、やらなければいけないことだったんだ。全てが順調にいったと言われているし、うまく回