バイデン大統領の代わりにオートペンの写真が飾られた、ホワイトハウスの肖像展示コーナー＝10月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は28日、バイデン前政権下で自動署名装置「オートペン」が使用された大統領令を全て撤回すると交流サイト（SNS）に投稿した。前政権幹部らがバイデン前大統領の認知機能低下を隠蔽してオートペンを乱用していたとする従来の主張を踏まえたものだが、どのように撤