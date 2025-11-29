ロドリが負傷し、今季はフル稼働が続いているマンチェスター・シティのニコ・ゴンザレス。10人をターンオーバーしたCLレヴァークーゼン戦でも唯一前試合から先発しており、0-2と敗れたゲームでフル稼働となった。シティのアンカーはロドリ、ニコ含めて4選手いる。しかし、マテオ・コヴァチッチは手術のため離脱中、カルビン・フィリップスは依然として戦力外となっており、このゲームではベンチ外。今季唯一の出番は、ハダースフィ