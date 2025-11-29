１１月２９日の東京２Ｒ・２歳未勝利（芝１４００メートル＝１８頭立て）は、柴田善臣騎手が騎乗したアグネスクレスト（牡２歳、美浦・和田勇介厩舎、父ビッグアーサー）が勝利。柴田全騎手は自身のもつＪＲＡ最年長勝利記録を更新する、５９歳４か月０日での勝利となった。勝ちタイムは１分２１秒７（良）。五分のスタートから３番手を追走すると楽な手応えのまま直線を抜け出し、迫ったグランマエストロを１馬身差振り切った