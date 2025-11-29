セルティックを率いるマーティン・オニール暫定監督が、次戦が暫定監督としての最後の試合になることを予想した。28日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔らが在籍しているセルティックでは、2023年夏からブレンダン・ロジャーズ監督が指揮を執っていたものの、10月28日に辞任の申し出を受けたことで退任したことが発表され、同時に新たな正式監督の選任手続きを進めてい