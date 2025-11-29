『ワイルド・スピード』特別デザインの石油ファンヒーター「LC-33FF」が2025年12月5日より販売される。2026年に第1作が公開25周年を迎えることを記念したアイテムだ。 FAST & FURIOUS（ワイルド・スピード）シリーズは、世界を舞台にしたド派手なスタント、名車、そして人間味あふれるキャラクターが魅力のアクション映画フランチャイズ。2001年の第1作公開以来、チームの絆や家