K-POP最大級の授賞式「MAMA AWARDS」が、香港で起きた大規模火災で世界が悲しみに包まれるなか、音楽を通じて慰めと癒やしのメッセージを届けた。【解説】「MAMA」がK-POP授賞式“No.1”と言える3つの理由11月28日、香港カイタック・スタジアムでは「2025 MAMA AWARDS」が開催された。K-POPを代表する授賞式として、1999年の初開催から26年続く「MAMA AWARDS」。今回、香港では2018年以来7年ぶりの開催となった。本来であれば華や