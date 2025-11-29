ウィルダネス！スバルは2025年10月30日、「クロストレック」の特別仕様車「Touring WILDERNESS Edition／Limited WILDERNESS Edition（以下、ウィルダネス エディション）」を発表しました。北米で人気のアウトドア志向グレードを日本市場向けに表現したという同車は、500台限定で抽選販売されます。果たして販売店ではどのような反響があるのでしょうか。約399万円！【画像】超カッコいい！ これがスバル新「“コンパクト”SU