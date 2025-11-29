「アロンアルフア」でおなじみの東亞合成株式会社が展開し、これまでの累計再生回数が3000万回を超える人気企画「くっつけ青春プロジェクト」が、7年ぶりにまさかの復活を果たします。第5弾となる新作アニメのタイトルは「つくの子」。「いい（11）つく（29）」の語呂合わせである、11月29日「いいつくの日」に公開されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■7年越しの新作は「青春アロドルストーリー」