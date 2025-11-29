東京・銀座に本店を構えるバームクーヘン専門店「ねんりん家」から、ホリデーシーズンだけの特別な一本『雪色のマウントバーム』が登場します。冬の山並みに粉雪が降り積もる情景をイメージした限定スイーツは、大切な方への贈りものにも、自分へのちょっとしたご褒美にもぴったり。真っ白なホワイトショコラで仕上げた冬仕様の味わいが、クリスマスシーズンをより上質に演出して