最高裁は29日までに、東大病院の医療機器選定を巡る贈収賄事件で、贈賄容疑で逮捕された容疑者の勾留を認めない判断をした。東京地裁は勾留が必要と判断していた。身柄拘束を巡り最高裁が下級審の判断を覆すのは異例。