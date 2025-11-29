紅葉の時期に合わせた皇居・乾（いぬい）通り（東京都千代田区）の一般公開が、２９日午前に始まった。赤や黄色に色づいた７０本のモミジが見頃を迎えている。公開されたのは坂下門から乾門までの約７５０メートルで、石垣とお濠（ほり）に沿って並木道が整備されている。宮内庁によると、鮮やかな紅色のイロハモミジや、黄色や赤に色づくトウカエデが見頃で、シキザクラも七分咲き。さっそく訪れた人々は、スマートフォンな