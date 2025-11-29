アメリカのトランプ大統領はバイデン前大統領が「オートペン」＝自動署名機を使って署名した大統領令などの文書を全て無効にすると表明しました。トランプ大統領は28日、「寝ぼけたジョー・バイデンがオートペンで署名した文書はすべて無効にする」とSNSに投稿しました。大統領令を含めて無効にするとしていて、トランプ氏はバイデン氏が大統領在任時におよそ92％の文書をオートペンで署名していたと根拠を示さずに書き込んでいま