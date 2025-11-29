「2025年世界スマート製造博覧会」が27日、江蘇省南京市で開幕した。中国新聞網が伝えた。ロボット、スマート工場、産業用ソフトウェア・システムソリューション、スマート設備という4大展示ホールが設置され、数多くの産業用生産ロボットや生活サービス型ロボットがそれぞれの見事な「得意技」を披露した。（提供/人民網日本語版・編集/KM）