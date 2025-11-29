たんの吸引が必要な娘を放置し死亡させた罪に問われた母親に、懲役２年８か月の判決が言い渡されました。判決によりますと、嶋田未左希被告（３３）は２０２３年１月、たんの吸引が必要だった当時８歳の次女を自宅に残したまま交際相手の家へ行くなどして放置し、窒息死させました。これまでの裁判で嶋田被告は、「寝ている間に吸引は必要なく、死亡する危険性を認識していなかった」などと起訴内容を否認しましたが、検察側