サッカーJ1清水エスパルスは11月29日、秋葉忠宏監督(50)が契約満了に伴い、今季限りで退任すると発表しました。 秋葉監督は1975年生まれ、千葉県出身、J3相模原やJ2水戸の監督、U-23日本代表コーチなどを経て、2023年シーズン途中で、当時J2で戦う清水の監督に就任しました。指揮1年目はJ1昇格プレーオフ決勝まで進んだものの、昇格ならず。翌2024シーズンはJ2優勝を果たし、クラブを3季ぶりのJ1復