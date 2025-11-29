大阪市役所の前では、万博の公式キャラクター「ミャクミャク」がクリスマス仕様になりました。赤いとんがりぼうしに、大きなプレゼント袋。大阪市役所前のミャクミャクのモニュメントが、２８日からサンタクロース姿で訪れた人を出迎えています。特別なミャクミャクをひと目見ようと、さっそくファンが訪れていました。「すごくかわいくて子どもたちもテンションが上がっていた」「赤とブルーでクリスマスにぴったり」