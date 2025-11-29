親の日常の行動が変化するなど、小さな不安は感じているものの、離れて暮らしているため毎日様子をみることがむずかしいですよね……。そんなときに力になってくれる相談先を知っておくことはとても重要です！始まってから慌てないよう、介護のスペシャリスト川内潤さんに、教えていただきました。※2025年10月23日時点の情報です。不安を感じた段階で、地域包括支援センターへ！最初の相談先は、全国に約5400カ所設置されている地