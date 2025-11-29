香港政府庁舎の広場で黙とうする李家超行政長官（中央）ら＝29日（共同）【香港共同】香港北部の高層住宅群で26日に起きた大規模火災で、香港当局は29日も依然として連絡が取れていない約200人の捜索活動を続け、死者128人のうち身元が分からない89人の人定作業を進めた。政府庁舎の広場では半旗が掲げられ、政府トップの李家超行政長官は29日朝、高官らと共に犠牲者を追悼するため3分間黙とうした。香港政府は29日から3日間、