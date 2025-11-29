ヨーロッパの大手航空機メーカー「エアバス」は28日、主力のジェット機「A320」の機体に不具合が見つかったと発表しました。世界各国の航空会社で運航に影響が出ています。エアバス社は声明で、主力ジェット機「A320」シリーズの機体について、強い太陽の放射により、飛行制御に必要なデータが破損する可能性があることが明らかになったと発表しました。世界各国の航空会社に対し、速やかに機体のソフトウエアを修正するなどの予防