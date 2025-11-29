静岡･沼津市に住む30代の男性が、SNSで知り合った人物に約2400万円相当の暗号資産をだまし取られる事件がありました。警察によりますと、沼津市に住む30代の会社員の男性は、9月にSNSで知り合った人物から「6年間投資をしていてまだ損はしたことがない。私が教えてあげる」などと暗号資産の投資を勧められました、男性は相手の指示に従い、10月下旬までの間、複数回にわたり計約2400万円相当の暗号資産を送金し、だまし取られたと