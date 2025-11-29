フジテレビの宮司愛海アナウンサー（34）が29日までに自身のインスタグラムを更新。愛猫との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「11/28、猫に感謝する日」と題して投稿。「坂上どうぶつ王国を見ながら、うちの子も20歳まで長生きしてくれるようもっと大切にしようと思った日」と愛猫との2ショットを公開した。ハッシュタグでは「#猫」「#ねこ」「#cat」「#キジトラ」と記した。ネットでは「可愛すぎ」「素敵な