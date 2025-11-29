華々しい芸能界の、表には決して出ないリアルな裏側をテーマにしたドラマ『スキャンダルイブ』。第2話では、新興芸能事務所Rafaleの看板俳優・藤原玖生（浅香航大）を襲ったスキャンダルが、単なる過去の不倫疑惑から、「未成年飲酒」というより深刻な倫理的問題へと転化。事務所と俳優の双方に悲惨な代償を突きつけた。【画像】流出した不倫ベッド写真と“未成年飲酒”報道＆その悲惨すぎる代償藤原が過去に未成年女性（当時1