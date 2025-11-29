柔道のグランドスラム・アブダビ大会は28日、アブダビで行われ、女子48キロ級で森結愛（ヤックス）が3位に入った。同52キロ級の福永葉子（筑波大）は準々決勝で敗れ、57キロ級の足達実佳（大阪府警）は2回戦敗退。（共同）