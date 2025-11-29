ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２８日、自らの最側近で事実上の政権ナンバー２だったアンドリー・イェルマーク大統領府長官を解任した。ロシアとの戦闘終結に向けたトランプ米政権との和平協議で中心的役割を果たしてきたイェルマーク氏の解任は、ゼレンスキー政権にとって大きな打撃だ。今後の和平協議に影響が出る可能性もある。イェルマーク氏を巡っては、国営原子力企業エネルゴアトムが絡む政府高官の