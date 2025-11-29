エアバス機のソフト改修のため、全日空機95便が遅延・欠航していて、富山空港発着便にも影響が出ています。全日空によりますと、欧州航空安全庁が発行したエアバス321、320型機について、耐空性改善通報に基づいて、所有する機体システムのソフトウェア改修が必要となりました。このため、きょう運航予定の65便に遅延や欠航が発生しています。富山空港を発着する東京便のうち、午前の３便と東京発の最終便が欠航、札幌便も欠航が決