アメリカ国務省は、アフガニスタン人へのビザの発給を一時停止すると発表しました。国務省は28日、「アメリカの国家安全保障と公共の安全を守るために必要なあらゆる措置を講じる」として、アフガニスタン人へのビザの発給を一時停止すると発表しました。首都ワシントンで26日に発生した州兵銃撃事件でアフガニスタン国籍の男が容疑者として拘束されたことを受けた措置とみられます。今回の措置について、ルビオ国務長官は「アメリ