満吉（まんきち）くんは、各時代で話題となった存在と、時空を超えて交流できるという特殊な能力を持つ猫。この愛くるしいキャラクターの生みの親、マルチクリエイターの江戸家猫ハッピーさんが、満吉くんを主人公にした漫画で心が和らぐ物語を紡ぎます。今回は「ニホンザル」編です。【ニホンザルの巻】※漫画は、画像ギャラリーでもご覧になれます「ニホンザル編」（1）「ニホンザル編」（2）「ニホンザル編」（3）「ニホンザル