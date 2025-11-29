アルビレックス新潟シンガポールは27日、2026年からクラブ名とエンブレムを変更することを発表した。新たなクラブ名は「アルビレックスジュロンフットボールクラブ (Albirex Jurong Football Club)」。エンブレムは従来のものから円形へと大胆に刷新されている。新潟シンガポールChairmanを務める是永大輔氏はクラブ公式サイトを通じ、「大変な葛藤がありました。クラブ名もエンブレムも、クラブを象徴するもっとも大切なも