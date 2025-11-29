2025年のメジャーリーグは、ナ・リーグ西地区の名門ドジャースが球団史上初の世界一連覇を達成。ワールドシリーズでは、山本由伸投手が3勝を挙げてMVPを獲得。日本最強右腕がメジャーの大舞台でも輝きを放った。米データサイト『Baseball Reference』によると、今季メジャーリーグ全体の平均防御率は「4.15」を記録。2点台後半から3点台前半を推移する日本プロ野球よ