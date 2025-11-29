「とにかく運動量を増やせば痩せるはず！」。そう信じて、毎日長時間のランニングや高強度トレーニングを続ける人は少なくありません。しかし、実は“追い込みすぎる運動”こそが、ダイエット停滞の原因になることも。疲労が抜けない、むしろ体重が落ちにくくなった――そんな人は、すでに体が“オーバーワーク状態”に陥っているのかもしれません。そこで今回は、無理な運動ダイエットが“痩せにくい体”をつくる理由を解説します