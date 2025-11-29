一緒に歩いていると、なぜか自然にペースを合わせてくれる彼。これってただの気遣い？それとも…？実は、男性は好意を持つ相手に対して“歩幅やスピード”まで無意識に合わせてしまうものなのです。なので、歩き方ひとつで彼の恋心が透けて見えるかも。そこで今回は、男性の“歩き方”に出る「本命サイン」について紹介します。歩幅やスピードを合わせてくれる男性は基本的に女性より歩くスピードが速いもの。でも本命女性と一緒の