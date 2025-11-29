モデルの鈴木えみ（40）が29日までに自身のインスタグラムを更新。最強ウィンク＆ネコ風メイクを披露した。「猫好き必見」と書き出した鈴木。「グッチ×アーティストヒグチユウコ氏による、日本限定の最新コレクションが登場！」と紹介してアイテムを着用した写真をアップした。「刻印対象の店舗では、猫のキャラクターの刻印でレザーグッズのパーソナライズもできるよ」と説明。つり上げアイラインとシャドウでネコ風メイ