【瀋陽＝出水翔太朗】中国・上海で２９日に開催予定だった歌手の浜崎あゆみさんのコンサートが中止になった。主催者側が発表した。理由は「不可抗力」によるものとしている。台湾有事を巡る高市首相の国会答弁に中国が反発を強める中、中国では日本人アーティストらによる公演の中止が相次いでいる。浜崎さんは２８日、自身のインスタグラムに「午前に急遽（きゅうきょ）公演中止の要請を受けました」と明らかにした。香港北部