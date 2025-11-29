愛知県で公立の中高一貫校が注目されています。2025年度に4校が開校し、2026年度から9校に増えます。 東海地方を中心に展開する「佐鳴予備校」で、公立中高一貫校の受検を指導している河内将郎さん(49)に、受検の傾向と対策、そして合格者に共通することを聞きました。 愛知県立の中高一貫校は、2025年4月に4校が開校しました。 ・明和高校附属中学校(名古屋市) ・津島高校附属中学校(津島市) ・半田高校附属中学