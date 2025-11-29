ピート・ヘグセス米国防長官＝25日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は28日、米軍が9月に中南米海域で「麻薬運搬船」攻撃を初めて実施した際、ヘグセス国防長官が乗組員11人を全員殺害するよう命じていたと報じた。最初のミサイル攻撃で2人の生存者が確認されたため、再び攻撃して殺害したという。関係者の話としている。米軍はこれを皮切りに麻薬を密輸していると見なした船への