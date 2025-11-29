屋外スケート場としては国内最南端の「えびの高原アイススケート場」で今季初滑りを楽しむスケーター＝29日午前、宮崎県えびの市屋外スケート場としては国内最南端に位置する宮崎県えびの市の「えびの高原アイススケート場」が29日、今季のオープンを迎えた。抜けるような青空の下、開場を待ちわびたスケーターが輝くリンクで一斉に初滑りを楽しんだ。県観光推進課によると、1989年12月に開業。スケート場から約5キロの霧島連