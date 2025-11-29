「定年」という言葉にはどこか「終わった人」の響きが感じられ、何か暗い気持ちにさせられる。作家の楠木新さんは「私自身、70代になって『隠居』こそ目指すべきひとつのゴールだと思えるようになった。『仕事を退いてのんびり暮らす』だけでなく、『好きなことをして過ごす』という意味合いが含まれているからだ」という――。（第5回／全5回）※本稿は、楠木新『定年後、その後』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。