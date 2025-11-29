鍋の季節がやってきた。メイン具材のバリエーションを増やすにはどうすればいいか。ライターの大宮冬洋さんが「鍋に合うお勧めの魚」について元水産庁職員の上田勝彦さんに聞いた――。■加熱してもかたくならない魚が鍋に合う暑くて長い夏が嘘だったかのように肌寒い季節が到来している。手軽で美味しくて体が温まり、野菜もとれる料理を家で食べたい。鍋ものしかない！「魚の鍋ではタラちりやブリしゃぶをすぐに思いつきますよね