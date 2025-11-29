ジェットスターグループは、エアバスA320ファミリーの整備作業に伴う、運航への影響を精査していることを明らかにした。欧州航空安全機関（EASA）が発行した、耐空性改善命令（EAD）に基づく整備作業に伴うもの。現在、対象機材の整備措置を順次進めているとしている。今後、運航便に影響が生じる場合は、速やかにウェブサイトなどで発表するとしている。