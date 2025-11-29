全日本空輸（ANA）は、エアバスA320型機とエアバスA321型機の整備作業に伴い、きょう11月29日に65便を欠航する。欧州航空安全機関（EASA）が発行した、耐空性改善命令（EAD）に基づく整備作業に伴うもの。影響人数は約9,400名。ANAでは、「多くの運航便に遅延・欠航が発生し、お客様に多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」としている。■欠航便NH571東京/羽田（10：40）〜稚内（12：30）NH572稚内