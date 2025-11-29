中部国際空港は、「プレミアムラウンジ セントレア」と「第2プレミアムラウンジ セントレア」の有料同伴者料金を12月20日から改定する。プレミアムラウンジ セントレアでは、現在は12歳以下無料、13〜17歳が630円、18歳以上が1,250円となっているが、改定後は2歳以下無料、3〜11歳が742円、12歳以上が1,485円となる。楽天カード同伴者料金の1,570円は据え置く。第2プレミアムラウンジ セントレアでは、現在は12歳以下無料、13〜17