◆大阪のホテルで過ごすクリスマスディナー5選。日本初上陸ホテルやキャビア、フォアグラ、鮑など高級食材も画像：LaBelleAssiette／ザロイヤルパークホテルアイコニック大阪御堂筋心華やぐクリスマスシーズンの到来。気負わずに過ごす自宅でのパーティもいいけれど、今年は高級ホテルのレストランで、特別な聖夜を過ごすのはいかが？世界的建築家が手がけた日本初上陸ホテル、大阪の夜景が一望できるレストランなど、一度は訪れて