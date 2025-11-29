29日未明、宇都宮市の住宅で火事があり、焼け跡から遺体が見つかりました。この家に住む高齢男性と連絡が取れておらず、警察が身元の確認を進めています。【映像】現場の様子（消火活動の様子も）29日午前0時すぎ、宇都宮市末広で「家が燃えている」と近隣住民から110番通報がありました。警察などによりますとポンプ車など8台が消火活動にあたり、火は約4時間後に消し止められましたが、火元の住宅とその隣の空き家の2軒が全