◆東京のお正月アフタヌーンティー3選。新春を彩る干支スイーツやいちご×抹茶、7日限定メニューも要チェック画像：LobbyLoungeFontaine／ロイヤルパークホテル東京の人気ホテル＆ラウンジから、新年の訪れを華やかに彩るアフタヌーンティーを厳選してご紹介。干支“午”をモチーフにした和洋スイーツや、いちご×抹茶の新春限定メニュー、7日間だけの特別ハイティーなど、この季節だけの贅沢なひとときを楽しめるプランが勢揃い。