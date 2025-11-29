カマノレイコさん＝北原千恵美撮影SNS総フォロワー数16万人超の画家・カマノレイコさんが、人生を共に歩んできた家族のような3匹との思い出を描いた『白猫、黒猫、しましま猫』（幻冬舎）。画集のような濃密な絵の味わいと漫画の面白さが詰め込まれたオールカラーの猫エッセイ漫画が誕生する経緯や古今の絵描きが猫に魅了される理由、そして好きなことを生業にするために実践してきた工夫について、カマノさんに聞きました。（文