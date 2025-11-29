AppleはMacに搭載されているCPUをIntel製のものから独自設計のAppleシリコンに切り替えました。Macに搭載されているAppleシリコンであるMシリーズチップの製造はTSMCが独占的に担っているのですが、Intelも製造パートナーとなる可能性をアナリストのミンチー・クオ氏が指摘しています。Apple might turn to Intel for its upcoming M-series chips, per report - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/11/28/apple-might-turn-to-intel