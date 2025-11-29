広島は２９日、ジョハン・ドミンゲス投手と来季の契約を結ばないと発表した。来日１年目の今季は６登板で１勝１敗、防御率３・７１だった。マイナー通算２７勝の実力を発揮できず、退団となった。来季に向け、マーリンズ傘下３Ａのフレディ・ターノック投手の獲得が決まっている。メジャー通算２勝、マイナー通算２３勝の２６歳右腕。来季は先発ローテの一角として期待される。