今週のオープニングレースとなる土曜東京１Ｒの２歳未勝利戦（ダート１６００メートル）で、いきなり“ロイヤル”の共演だ。タワーオブロンドン産駒で戸崎圭騎乗の３番人気ロイヤルスパイア（牡２歳、美浦・栗田）と、ニューイヤーズデイ産駒でマーカンド騎乗の４番人気ロイヤルアデレード（牡２歳、美浦・加藤征）が出走。スパイアが果敢にハナを奪う形で逃げ粘って２着、後者のアデレードは直線で末脚を伸ばして４着と好走した